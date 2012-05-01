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亚洲 | 2012年 5月 1日 星期二 13:30 BJT

〔东京美债〕公债价格持稳,因担心美国经济增长放缓

路透东京5月1日电---美国公债价格周二在亚洲市场持稳,维持隔夜因担心美国经济增长放缓和欧洲经济疲软而带来的涨幅.

周二交投料清淡,因多数亚洲和欧洲市场因五一假期休市.日本市场周一休市,周四和周五将逢黄金周假期再次休市.

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