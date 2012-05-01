〔国际油市〕布兰特原油守在119美元上方,中国数据抵消美欧疲弱影响

路透新加坡5月1日电---布兰特原油周二在每桶119美元上方守稳,因中国制造业扩张帮助抵消欧元区和美国经济前景更加黯淡的影响.

中国4月官方制造业采购经理指数PMI连续第五个月回升,至一年新高,显示经济增长继续趋稳向好.但新订单指数回落表明需求仍低迷,或拖慢经济进一步回升步伐.[ID:nSB1520328]另据国际能源署(IEA)的报告,今年全球新增石油需求中的近半数预计都将来自中国.