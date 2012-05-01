中国副外长：中俄在叙利亚和朝鲜问题上立场相同

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透莫斯科4月28日电---中国外交部副部长程国平周六在莫斯科表示，中俄完全认同各自在叙利亚危机和朝鲜核项目问题上的立场。
程国平在陪同国务院副总理李克强访俄时告诉记者：“在朝鲜和叙利亚问题上，中俄立场完全一致。”
俄罗斯和中国两次否决联合国安理会谴责叙政府的决议。联合国称，自2011年3月以来，叙利亚危机已造成9,000人死亡。
中俄公开反对外国势力干涉叙利亚，尤其反对军事介入，但中俄在联合国安理会投票中，支持联合国和阿盟特使安南的和平计划，并敦促叙政府和反抗者信守停火协议。
中俄谴责朝鲜4月发射火箭，但均呼吁各方保持克制。
中俄属于安理会五大常任理事国，利用其影响力，削弱美国势力，倡导多极世界，而非单一国家主导世界。（完）
--编译 黎黎;审校 程芳
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。