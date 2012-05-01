版本:
中国
货币新闻 | 2012年 5月 1日 星期二 13:46 BJT

〔印度经济〕2011/12年度出口按年增长21%,进口按年增长32.2%--政府

路透5月1日电---印度政府表示:

* 印度2011/12年度出口按年增长21%,至3,037亿美元

* 印度2011/12年度进口按年增长32.2%,至4,886亿美元

* 印度2011/12年度贸易逆差为1,849亿美元(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐