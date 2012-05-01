〔企业并购〕Maple延长对TMX收购要约期限,宣布购买Alpha交易系统

路透多伦多4月30日电---周一,由加拿大金融机构组成的Maple财团第七次对所求购的TMX集团(X.TO)延长了考虑收购要约的期限,同时宣布两笔交易,这些交易将有助其实现重塑加拿大股票交易版图的宏大目标.TMX是多伦多证交所的运营商.

Maple财团将延长38亿加元(38.5亿美元)收购要约的截止期限至5月31日,并称已达成协议,将购买加拿大第二大股票交易平台Alpha Trading Systems及清算系统Canadian Depository for Securities Ltd(CDS),价格分别为1.75亿加元与1.675亿加元.

"在实现我们的愿景,以打造更强与更具全球竞争力的交易与清算机构的努力中,这些协议是重大里程碑."Maple发言人Luc Bertrand在一则声明中称.

"我们继续把重心放在取得监管当局对这些交易的许可上面."

Maple重申,收购TMX将取决于监管当局批准其买下Alpha与CDS.若这些交易得以进行,将打造占有加拿大股票交易约85%份额的一家交易所.

批评人士指出,交易将使一家业者掌握过大能力,造成股票交易与清算业务接近垄断.TMX股价一直交投在Maple的每股50加元出价下方,因市场对反垄断当局会否为交易放行抱有质疑.

TMX股票周一在多伦多证交所收高0.40加元,或0.9%,报45.10加元.延长收购要约期限的消息是在收盘后公布的.

买家目前等待联邦当局与七个省监管当局的许可,联邦当局曾对交易表示"严重关切".

TMX称,若有必要,将在7月30日前支持这笔友好收购,并将与Maple合作以赢得监管批准.(完)