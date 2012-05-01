《澳洲央行焦点》意外大幅降息50个基点,预计通胀较低或意味后续降息

* 澳洲央行降息50个基点,幅度是预估两倍

* 澳元兑美元跌0.0075美元,10年期公债收益率触及60年低点

* 澳洲央行称通胀将低于预期,市场预计其还会降息

路透悉尼5月1日电---澳洲央行周二降息50个基点至3.75%,这样的幅度令人意外,央行并称未来两年通胀或低于预期,为必要情况下进一步降息留下余地.

澳央行降息至2009年末以来低点后,澳元兑美元AUD=D4跌约0.0075美元,公债收益率(殖利率)触及60年低点.市场原本预期央行会降息25个基点.

澳央行之所以如此大幅降息,是因需要将抵押贷款利率拉低至具有刺激效果的水准,因为当地银行业已微升利率以补偿融资成本上升.

"在这样的情况下,降息50个基点对实现适宜的借贷利率是必要的,"澳洲央行总裁史蒂文斯在央行月度政策会议后表示.