《澳洲央行焦点》意外大幅降息50个基点,预计通胀较低或意味后续降息

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
* 澳洲央行降息50个基点,幅度是预估两倍
* 澳元兑美元跌0.0075美元,10年期公债收益率触及60年低点
* 澳洲央行称通胀将低于预期,市场预计其还会降息
路透悉尼5月1日电---澳洲央行周二降息50个基点至3.75%,这样的幅度令人意外,央行并称未来两年通胀或低于预期,为必要情况下进一步降息留下余地.
澳央行降息至2009年末以来低点后,澳元兑美元AUD=D4跌约0.0075美元,公债收益率(殖利率)触及60年低点.市场原本预期央行会降息25个基点.
澳央行之所以如此大幅降息,是因需要将抵押贷款利率拉低至具有刺激效果的水准,因为当地银行业已微升利率以补偿融资成本上升.
"在这样的情况下,降息50个基点对实现适宜的借贷利率是必要的,"澳洲央行总裁史蒂文斯在央行月度政策会议后表示.
由于通胀温和,且经济成长令人失望,外界已预期到其会降息.路透访问的25位分析师中,有21位预计会此次降息25个基点,并认为6月还会再次降息.
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。