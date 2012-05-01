版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 1日 星期二 14:19 BJT

〔日本股市〕收跌1.8%至两个半月收盘低位,受欧元区和美国忧虑拖累

路透东京5月1日电---日股日经指数周二收跌1.8%至两个半月收盘低位,受累于欧元区不确定性及美国经济增长忧虑,此外日圆坚挺打压出口股.

日经指数.N225收跌169.94点,报9,350.95点,跌破75日移动均线切入位约9,463点.该股指4月收跌5.6%,结束一连四月涨势.

东证股价指数.TOPX收跌1.8%,报789.49点,自2月中旬以来首次跌破800点关口.(完)

--编译 许娜;审校 王洋

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐