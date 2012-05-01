《企业看点》--5月1日财务活动报导摘要(更新版)

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路透班加罗尔5月1日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 华尔街日报引述熟悉情况的消息人士报导称,美国银行(BAC.N)正计划在投资银行、企业银行以及销售和交易部门最多裁员400人.[ID:nL4E8G11DO]

* 据印度时报(Times of India)援引未具名的银行业消息人士的话报导称,印度UB Holdings(UBHL.NS)同私募股权基金黑石集团(BX.N)和Kohlberg Kravis Roberts(KKR.N)进行了会谈,要以65亿卢布(1.23亿美元)出售部分商业地产.[ID:nL4E8G128P](完)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)