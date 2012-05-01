〔欧股业绩〕BP第一季获利下滑,仍受漏油事故的后续拖累

路透伦敦4月30日电---石油巨擘BP(BP.L)周二公布季度获利的下滑幅度大于预期,因其不得不出售油田以赔偿漏油事故损失之后,产量下滑.

BP称第一季重置成本净利为49.3亿美元,上年同期为56.1亿美元.

剔除资产销售等一次性项目,其获利为48亿美元,低于路透调查中九位分析师给出的平均预估51亿美元.

当季布兰特原油期货LCOc1均价为118.60美元,高于上年同期的105.43美元.

重置成本获利剔除了存货价值变动引发的损益,因此与美国会计标准下的净利相对应.(完)