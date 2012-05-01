〔欧股业绩〕BP第一季获利下滑,仍受漏油事故的后续拖累

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透伦敦4月30日电---石油巨擘BP(BP.L)周二公布季度获利的下滑幅度大于预期,因其不得不出售油田以赔偿漏油事故损失之后,产量下滑.
BP称第一季重置成本净利为49.3亿美元,上年同期为56.1亿美元.
剔除资产销售等一次性项目,其获利为48亿美元,低于路透调查中九位分析师给出的平均预估51亿美元.
当季布兰特原油期货LCOc1均价为118.60美元,高于上年同期的105.43美元.
重置成本获利剔除了存货价值变动引发的损益,因此与美国会计标准下的净利相对应.(完)
--编译 王洋;审校 杜明霞
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。