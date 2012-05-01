〔投行观点〕摩根大通预计布兰特-WTI原油价差年底时将再度大幅走阔

路透新加坡5月日电---摩根大通(JPM.N)将西德克萨斯中质油(WTI)的2012年价格预估下修3美元,至每桶108美元,因其预计炼厂的维修将导致布兰特原油和美国原油期货之间的价差在年底再度大幅走阔.

摩根大通称,从5月中开始Seaway油管输油方向反转,价差将因此缩窄至每桶6美元或更少,之后在年底时大幅走阔至每桶15美元以上.

该投行维持对2012年布兰特原油价格预估在每桶119美元,受亚洲需求和稳定的供应支撑.

布兰特原油较WTI的升水CL-LCO1=R周二报14.55美元,周一结算价为每桶14.60美元.(完)