〔投行观点〕摩根大通预计布兰特-WTI原油价差年底时将再度大幅走阔

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透新加坡5月日电---摩根大通(JPM.N)将西德克萨斯中质油(WTI)的2012年价格预估下修3美元,至每桶108美元,因其预计炼厂的维修将导致布兰特原油和美国原油期货之间的价差在年底再度大幅走阔.
摩根大通称,从5月中开始Seaway油管输油方向反转,价差将因此缩窄至每桶6美元或更少,之后在年底时大幅走阔至每桶15美元以上.
该投行维持对2012年布兰特原油价格预估在每桶119美元,受亚洲需求和稳定的供应支撑.
布兰特原油较WTI的升水CL-LCO1=R周二报14.55美元,周一结算价为每桶14.60美元.(完)
--编译 吴云凌;审校 王冠中
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。