〔澳新汇市〕澳元大幅下跌,受澳洲央行降息50个基点拖累

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透惠灵顿/悉尼5月1日电---澳元周二大跌,此前澳洲央行意外大幅降息50个基点,并为必要时继续降息留下余地.
澳元兑美元AUD=D4下跌1%至日低1.0318美元,此前澳洲央行在月度政策会议上将隔夜拆款利率调降50个基点,至3.75%的逾两年低位.[ID:nSB1520542]
市场大多预计澳洲央行降息25个基点.澳洲央行之所以如此大幅降息,是因需要将抵押贷款利率拉低至具有刺激效果的水准,此前银行业下调利率的幅度一直未与央行保持一致.澳洲央行还指出,降息是因通胀温和且经济增长更加疲弱.
澳洲隔夜拆款利率现为2009年12月以来最低,但仍远高于美国、日本和欧洲.
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。