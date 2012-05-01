〔澳新汇市〕澳元大幅下跌,受澳洲央行降息50个基点拖累

路透惠灵顿/悉尼5月1日电---澳元周二大跌,此前澳洲央行意外大幅降息50个基点,并为必要时继续降息留下余地.

澳元兑美元AUD=D4下跌1%至日低1.0318美元,此前澳洲央行在月度政策会议上将隔夜拆款利率调降50个基点,至3.75%的逾两年低位.[ID:nSB1520542]

市场大多预计澳洲央行降息25个基点.澳洲央行之所以如此大幅降息,是因需要将抵押贷款利率拉低至具有刺激效果的水准,此前银行业下调利率的幅度一直未与央行保持一致.澳洲央行还指出,降息是因通胀温和且经济增长更加疲弱.