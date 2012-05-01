更正:〔东京汇市〕澳洲央行意外"大幅"降息令澳元下跌,美元指数近两个月低点

(更正:标题改为"澳洲央行意外大幅降息",非"澳洲央行意外降息")

* 澳洲央行意外降息50个基点

* 美国公布乏力经济数据后,美元指数降至两个月低点附近

* 日圆兑美元触及两个月高点,兑澳元升至三个月高点

* 美元/日圆跌破主要支撑位后,技术面偏空

路透东京5月1日电---澳元周二下跌,之前澳洲央行降息50个基点,幅度超出市场预期,而美元指数持于两个月低点附近,因之前公布的一系列美国数据令人失望.

衡量中西部企业活动的美国供应管理协会(ISM)芝加哥采购经理人指数(PMI)4月大幅下滑,且又有数据显示西班牙陷入衰退,打击了投资者的风险偏好,并推动日圆兑美元升至两个月新高.之前日圆在海外市场全线上扬,并突破主要技术阻力位.

市场原本预期澳洲央行降息25个基点,央行意外大力降息后,澳元兑美元AUD=D4下挫逾1%至1.0318,澳元兑日圆AUDJPY=R跌到三个月低点82.28.

澳元兑英镑GBPAUD=R交投于五个月低位附近,英镑升破1.5700澳元.

澳元兑美元下道支撑位料在上月所及低点1.0247,一些市场人士认为澳元或在此附近寻获支撑,因即便降息之后,澳洲3.75%的利率在主要国家中仍属最高.

"美元和欧元看起来都不太好,澳元仍具魅力是不可否认的事实,"一美资银行的交易员说.

由于出现美国经济增长动能趋弱的迹象,市场再度开始揣测美联储未来进一步放宽货币政策的前景.

"投资者本来是基于美国不会推出第三轮量化宽松的预期而买入美元,但现在情况改变了."伊藤忠商事金融部门首席经济分析师中岛精也说道.

继美国上周五公布了弱于预期的第一季国内生产总值(GDP)数据后,周一出炉的数据也不佳,衡量中西部企业活动的美国供应管理协会(ISM)芝加哥采购经理人指数(PMI)4月大幅下滑,消费者支出仅温和增长.[ID:nST0454248]

美元指数.DXY=USD在亚洲时段持稳在78.779,距离周一触及的两个月低点78.638不远,较1月高点已经下跌了3.7%.

美元/日圆JPY=跌至79.67,为2月末以来最低.

市场人士称,在美元兑日圆跌破主要支撑位后,从图表上看似乎偏空;这些主要支撑位包括位于80.42的周线一目均衡云区顶部,以及2-3月涨势的50%回档位80.10.

下一道关键支撑位料在百日均线切入位79.58,不过一些人预测有可能会进一步下探78.10附近,这是周线云区底部位置.

三菱东京日联银行外汇分析师Teppei Ino说道,不过从近期来看,美元已然在波林格区间低端徘徊,进一步下滑的空间或有限.

外界对日本央行恐进一步放宽政策的揣测亦料将打压日圆.

"别忘了日本央行上周在上修经济评估的情况下依旧进一步宽松了政策.我可不记得日本央行以前曾经这么做过,"道富的外汇主管Kimihiko Tomita说."我想投资人可能会意识到这一点."

欧元兑美元EUR=报1.3244,与上周触及的三周高点1.32706相去不远,尽管部分人士认为,在希腊和法国选举周末登场前,欧元有进一步回落的风险.

亚洲交投迟滞,许多市场因劳动节假期休市.日本则因黄金周假期,企业资金流动有限,东京市场本周仅周二和周三交易.

纽约 当日 今年来 2011年

0640GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3251 1.3240 +0.08 +2.36 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.76 79.78 -0.03 +3.67 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 105.69 105.63 +0.06 +6.15 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9063 0.9071 -0.09 -3.34 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6219 1.6231 -0.07 +4.40 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9883 0.9870 +0.13 -3.04 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0323 1.0423 -0.96 +0.96 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8141 0.8175 -0.42 +4.59 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 82.340 83.150 -0.97 +4.70 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.930 65.220 -0.44 +8.52 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 129.36 129.49 -0.10 +8.22 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2674 1.2739 -0.51 -3.44 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李春喜/艾茂林/高琦/孙茉莉/王冠中;审校 田建华/王丽鑫/丁琦/张明钧

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