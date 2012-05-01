〔金属期市〕期铜盘旋在8,400美元附近,获中国利好数据支撑

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透新加坡5月1日电---期铜价格周二持稳于每吨8,400美元附近,因中国公布的制造业数据强劲,帮助抵消了西班牙衰退和美国经济脆弱相关忧虑.
今日交投淡静,因中国等多数亚洲市场适逢五一劳动节假期休市,限制了中国利好数据带来的市场影响.
中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至53.3的13个月高位,表明该国经济或正从第一季低谷复苏.[ID:nSB1520328]
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。