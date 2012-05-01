〔金属期市〕期铜盘旋在8,400美元附近,获中国利好数据支撑

路透新加坡5月1日电---期铜价格周二持稳于每吨8,400美元附近,因中国公布的制造业数据强劲,帮助抵消了西班牙衰退和美国经济脆弱相关忧虑.

今日交投淡静,因中国等多数亚洲市场适逢五一劳动节假期休市,限制了中国利好数据带来的市场影响.

中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至53.3的13个月高位,表明该国经济或正从第一季低谷复苏.[ID:nSB1520328]