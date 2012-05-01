〔澳洲股市〕收高0.8%至九个月最高收位,因央行意外大幅降息

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透墨尔本5月1日电---澳洲股市周二收升0.8%至九个月收盘高位,之前澳洲央行降息50个基点,幅度令人意外,并且令必要情况下继续降息的大门依然开启.
Woodside Petroleum(WPL.AX)上涨亦支撑大盘.该公司之前以20亿美元出售在Browse LNG项目14.7%权益.
外界原本预期央行会降息25个基点,但央行此次降息50个基点至3.75%,以将抵押贷款利率拉低至具有刺激效果的水准.
零售类股在央行降息后跳涨,主要百货商店连锁店Myer Holdings(MYR.AX)涨3%,David JonesDJS.AX升2%,Woolworths(WOW.AX)涨0.9%.
据最新数据,指标S&P/ASX 200指数收高32.9点至4,429.5点,为8月2日以来最高收位.(完)
--编译 李爽;审校 杜明霞
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路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。