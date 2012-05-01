〔澳洲股市〕收高0.8%至九个月最高收位,因央行意外大幅降息

路透墨尔本5月1日电---澳洲股市周二收升0.8%至九个月收盘高位,之前澳洲央行降息50个基点,幅度令人意外,并且令必要情况下继续降息的大门依然开启.

Woodside Petroleum(WPL.AX)上涨亦支撑大盘.该公司之前以20亿美元出售在Browse LNG项目14.7%权益.

外界原本预期央行会降息25个基点,但央行此次降息50个基点至3.75%,以将抵押贷款利率拉低至具有刺激效果的水准.

零售类股在央行降息后跳涨,主要百货商店连锁店Myer Holdings(MYR.AX)涨3%,David JonesDJS.AX升2%,Woolworths(WOW.AX)涨0.9%.

据最新数据,指标S&P/ASX 200指数收高32.9点至4,429.5点,为8月2日以来最高收位.(完)

--编译 李爽;审校 杜明霞

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