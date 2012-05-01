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亚洲 | 2012年 5月 1日 星期二 15:08 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:澳元下跌,因澳洲央行意外大幅降息

0653GMT---澳元兑美元AUD=D4大跌约1%,至日低1.0318美元,此前澳洲央行降息50个基点,幅度超出市场预期.[ID:nSB1520542]

美元指数.DXY下跌0.1%,至78.716的两个月低位附近,因之前公布的一系列美国数据令人失望.

欧元兑美元EUR=上涨0.1%至1.3254美元,美元兑日圆JPY=下跌0.1%至79.73日圆.(完)

--编译 许娜;审校 艾茂林

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