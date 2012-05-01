〔日本股市〕日经指数跌至两个半月收盘低位,受累于欧洲与美国忧虑(更新版)

路透东京5月1日电---日股日经指数周二收跌1.8%至两个半月收盘低位,受累于欧元区不确定性及美国经济增长忧虑,此外日圆坚挺打压出口股.

日经指数.N225收跌169.94点,报9,350.95点,跌破75日移动均线切入位约9,463点.该股指4月收跌5.6%,结束一连四月涨势.

"景气循环类股出现获利了结,而且日圆汇率也显然无益于日股...汽车类股出现大量卖盘,"一美资银行的交易员表示.该交易员并称,成交量较低放大了日经指数的跌幅.