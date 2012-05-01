版本:
中国
市场报道 | 2012年 5月 1日 星期二 15:18 BJT

〔标题新闻〕伊拉克4月原油日出口增至250.8万桶,3月为231.7万桶--伊拉克国家石油营销组织

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8G10LA]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐