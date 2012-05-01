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亚洲 | 2012年 5月 1日 星期二 15:25 BJT

〔标题新闻〕澳洲今年棉花产量将达创纪录的440-450万包,因天气有利且种植增多--行业机构

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS9E8F200O]

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