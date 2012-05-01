〔日本债市〕公债上涨,因股市走软且日本央行宽松举措继续发挥影响

* 10年期和20年期公债收益率跌至一年半低点

路透东京5月1日电---日本政府公债价格周二上涨,10年期公债收益率(殖利率)触及一年半低点,超长期公债价格则继续在上周日本央行出台宽松政策的推动下上涨.

股市走软给予了债市上行的动力.因日圆上扬,导致股市下跌,打压了投资者的风险买兴,令固定收益资产变得更具吸引力.