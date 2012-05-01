〔日本债市〕公债上涨,因股市走软且日本央行宽松举措继续发挥影响

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
* 10年期和20年期公债收益率跌至一年半低点
* 30年期公债收益率降至去年9月以来最低
路透东京5月1日电---日本政府公债价格周二上涨,10年期公债收益率(殖利率)触及一年半低点,超长期公债价格则继续在上周日本央行出台宽松政策的推动下上涨.
股市走软给予了债市上行的动力.因日圆上扬,导致股市下跌,打压了投资者的风险买兴,令固定收益资产变得更具吸引力.
因为日本正值黄金周假期,所以市场交投清淡.本周日本市场周一、周四和周五休市.
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。