《外汇动态》日本出口商或重新在下档建立一些避险期权

0752GMT---鉴于多数日本出口商的预算汇率在80日圆或80日圆上方,美元兑日圆微跌至80下方应会令这些出口商感到不安,但新财年方才展开,要预期日本出口商会恐慌为时尚早.

上周五日本央行放宽政策后美元反弹动能匮乏,意味着日本出口商没有在82日圆附近卖出的机会,而且因为适逢黄金周而不办公,导致多数出口商把卖单高高挂在83.00上方.

黄金周后出口商料会下调卖单的挂位,但应也没有使日本出口商尽快进场的迫切需要.

如果说日本出口商会做些什么的话,他们反而可能会在等待的同时,重新在下档建立一些避险期权,并且盼望跌穿80仅是昙花一现,而非进一步走跌的开始.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王冠中

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