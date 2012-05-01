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市场报道 | 2012年 5月 1日 星期二 16:20 BJT

〔欧洲汇市〕英镑脱离32个月高位,关注稍后的英国制造业PMI数据

路透伦敦5月1日电---英镑周一脱离数月高位,在一项英国制造业活动调查结果出炉前投资者持谨慎态度.之前的数据显示第一季英国经济意外收缩.

多数欧洲市场休市,限制了交投,尤其是英镑兑欧元EURGBP=D4的交投.欧元兑英镑上涨0.15%至0.8169英镑,从周一触及的0.8123英镑的22个月低点回升.

0828GMT将公布英国4月CIPS制造业采购经理人指数(PMI),市场预估为降至51.5,但仍高于50的荣枯分水岭.

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