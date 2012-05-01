《外汇动态》交易商或借欧元/美元的涨势结清1.3280上方的停止单

0821GMT---欧元/美元EUR=在五一劳动节这天上涨,对于交易商而言,这或许给了他们一个结清部分停止单的机会,据称这些停止单建立在1.3280上方.但欧元要想进一步上涨,恐怕会面临更多的阻力.鉴于市况清淡,市场人士不太愿意与1.3300下方的主权账户卖单展开对决.(完)