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亚洲 | 2012年 5月 1日 星期二 16:35 BJT

《外汇动态》交易商或借欧元/美元的涨势结清1.3280上方的停止单

0821GMT---欧元/美元EUR=在五一劳动节这天上涨,对于交易商而言,这或许给了他们一个结清部分停止单的机会,据称这些停止单建立在1.3280上方.但欧元要想进一步上涨,恐怕会面临更多的阻力.鉴于市况清淡,市场人士不太愿意与1.3300下方的主权账户卖单展开对决.(完)

--编译 高琦; 审校 孙茉莉

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