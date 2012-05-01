《外汇动态》据称0.82上方挂有大量欧元/英镑卖单,或令英镑摆脱PMI影响

0901GMT--周二公布的英国4月制造业PMI降至12月以来最低位,令人失望,一度打压英镑兑美元和欧元跌至盘中低点.[ID:nST0454348]

但或许英镑可以摆脱PMI对其的打压影响,因为市场传闻在0.82英镑上方挂有大量欧元兑英镑EURGBP=R的卖单.

就在最近,英国央行总裁金恩论及需要使该国经济达到再平衡,英镑走弱当然对该国出口商有利.但是英国央行货币政策委员会最新的会议记录强调了对该国通胀率可能顽固的关切,而英镑走坚有助于遏制输入型通胀,是有裨益的.

周二公布的英国制造业PMI数据表现疲弱,无可否认地令一些欧元兑英镑空仓被轧平,但反弹之势可能亦短暂,因为交易商意识到,随着英国央行货币政策委员会再次燃起遏制通胀的念头,英镑可能会走坚.(完)

--编译 兰秀娟; 审校 高琦

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