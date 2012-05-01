《外汇动态》据称0.82上方挂有大量欧元/英镑卖单,或令英镑摆脱PMI影响

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
0901GMT--周二公布的英国4月制造业PMI降至12月以来最低位,令人失望,一度打压英镑兑美元和欧元跌至盘中低点.[ID:nST0454348]
但或许英镑可以摆脱PMI对其的打压影响,因为市场传闻在0.82英镑上方挂有大量欧元兑英镑EURGBP=R的卖单.
就在最近,英国央行总裁金恩论及需要使该国经济达到再平衡,英镑走弱当然对该国出口商有利.但是英国央行货币政策委员会最新的会议记录强调了对该国通胀率可能顽固的关切,而英镑走坚有助于遏制输入型通胀,是有裨益的.
周二公布的英国制造业PMI数据表现疲弱,无可否认地令一些欧元兑英镑空仓被轧平,但反弹之势可能亦短暂,因为交易商意识到,随着英国央行货币政策委员会再次燃起遏制通胀的念头,英镑可能会走坚.(完)
--编译 兰秀娟; 审校 高琦
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路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。