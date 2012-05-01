〔美国经济〕3月小企业贷款指数下滑,支持经济将减速的观点--PayNet

路透芝加哥5月1日电---美国小企业贷款3月呈现迟滞,支持未来几个月经济成长将进一步减速的观点.

PayNet周二表示,3月汤森路透/PayNet小企业贷款指数降至98.5,上月为101.8.该指数用于衡量对美国小企业的整体融资情况.

借款较上年同期增加10%,为2011年1月以来同比最低增速.

"所有衡量风险的指标都是正面的,然小企业主踯躅不前,"PayNet创建者在接受专访时表示,指称利率和通胀处在低位."他们认为业务中的某些方面不能激发信心,本能告诉他们现在还不是投资的时候."(完)