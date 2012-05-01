〔美国经济〕3月小企业贷款指数下滑,支持经济将减速的观点--PayNet

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透芝加哥5月1日电---美国小企业贷款3月呈现迟滞,支持未来几个月经济成长将进一步减速的观点.
PayNet周二表示,3月汤森路透/PayNet小企业贷款指数降至98.5,上月为101.8.该指数用于衡量对美国小企业的整体融资情况.
借款较上年同期增加10%,为2011年1月以来同比最低增速.
"所有衡量风险的指标都是正面的,然小企业主踯躅不前,"PayNet创建者在接受专访时表示,指称利率和通胀处在低位."他们认为业务中的某些方面不能激发信心,本能告诉他们现在还不是投资的时候."(完)
--编译 李爽;审校 王冠中
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。