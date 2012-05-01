欧洲已公布经济指标--2012/5/1

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第一季 -0.3-@-p -0.3-@-f 持平-@-p
德国 第四季 -0.2-@-f +0.6-@-r +1.5-@-f
法国 第四季 +0.2-f +0.3-f --
意大利 第四季 -0.7-f -0.2%-f -0.4-f
消费者物价指数(CPI):
英国 3月 +0.3 +0.6 +3.5
德国 4月 +0.1-p +0.3-f +2.0-p
法国(HICP) 3月 +0.9-p +0.5-f +2.6-p
意大利(HICP) 4月 +0.9-p +2.5-f +3.8-p
生产者物价指数(PPI):
英国 3月 +0.6 +0.6-r +3.6
德国 3月 +0.6 +0.4 +3.3
法国 3月 +0.5 +0.7-r +2.1
意大利 2月 +0.3 +0.8-r +3.1
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 3月 4.9-@ 4.9-@-r
德国 3月 6.7-@ 6.8-@
法国 第四季 9.8-@ 9.7-@
意大利 2月 9.3-@ 9.1-@-r
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)
--整理 吴云凌; 审校 王洋
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
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欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
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澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
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