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亚洲 | 2012年 5月 1日 星期二 18:15 BJT

〔亚洲橡胶〕5月1日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透5月1日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 5月 300.9 69 300.4 2

* 6月 301.7 96 301.1 2

* 7月 305.5 142 - 2

* 8月 309.7 201 309.1 21

* 9月 312.3 4274 311.8 301

*10月 313.9 5781 313.6 439

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 杜明霞;审校 李爽

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