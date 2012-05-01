〔加股业绩〕汤森路透第一季获利略高于预估,确认2012年财测

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透5月1日电---汤森路透(TRI.TO)周二公布:
* 汤森路透(TRI.TO)2012年第一季经调整的每股盈余(EPS)为0.44美元,2011年第一季则为0.37美元
* 汤森路透第一季持续经营业务营收为32亿美元
* 市场预计汤森路透第一季EPS为0.41美元,营收为31.3亿美元--汤森路透I/B/E/S
* 汤森路透确认2012年财测
* 汤森路透预计2012年未经汇率调整的营收增速在单位数低段
* 市场预计2012财年汤森路透EPS为2.00美元,营收为129.5亿美元--汤森路透I/B/E/S
* 按国际财务报告准则(IFRS),汤森路透第一季EPS为0.38美元(完)
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。