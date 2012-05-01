版本:
中国
货币新闻 | 2012年 5月 1日 星期二 19:21 BJT

〔加股业绩〕汤森路透第一季获利略高于预估,确认2012年财测

路透5月1日电---汤森路透(TRI.TO)周二公布:

* 汤森路透(TRI.TO)2012年第一季经调整的每股盈余(EPS)为0.44美元,2011年第一季则为0.37美元

* 汤森路透第一季持续经营业务营收为32亿美元

* 市场预计汤森路透第一季EPS为0.41美元,营收为31.3亿美元--汤森路透I/B/E/S

* 汤森路透确认2012年财测

* 汤森路透预计2012年未经汇率调整的营收增速在单位数低段

* 市场预计2012财年汤森路透EPS为2.00美元,营收为129.5亿美元--汤森路透I/B/E/S

* 按国际财务报告准则(IFRS),汤森路透第一季EPS为0.38美元(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐