〔亚洲橡胶〕 TOCOM期胶收于三周高位,受需求希望提振

路透东京5月1日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周二触及三周收盘高位,受围绕全球需求的乐观情绪,以及上海橡胶交易费降低后可能支撑人气的预期提振.

中国国家统计局周二公布,4月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI升至53.3,为逾一年最高.3月制造业PMI为53.1.[ID:nSB1520066]

这表明中国经济可能已经触底,并继上周美国联邦储备理事会(美联储,FED)的温和政策立场之后,提供了另外一条购买的线索.