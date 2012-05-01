〔表格〕4月28日止当周美国连锁店销售较前周降0.3%--ICSC/高盛

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透5月1日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,4月28日止当周美国连锁店销售较前周降0.3%.
当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)
4月28日 549.3 4.2 -0.3
4月21日 550.7 3.6% 0.8%
4月14日 546.2 3.2% -1.0%
4月 7日 551.7 4.5% 0.5% (完)
--编译 李春喜;审校 王洋
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。