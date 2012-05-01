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市场报道 | 2012年 5月 1日 星期二 21:05 BJT

〔美国数据〕4月28日止当周连锁店销售较上年同期增长2.9%--Redbook

路透5月30日电---Redbook Research周二公布的报告显示,4月28日止当周美国连锁店销售经季节调整后较上年同期增长2.9%.

2012年4月连锁店销售较上年同期增长3.2%,较前月下降0.2%.(完)

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--编译 李春喜;审校 王洋

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