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市场报道 | 2012年 5月 1日 星期二 21:44 BJT

〔标题新闻〕加拿大4月制造业PMI由3月的52.4升至53.3,受益于企业状况改善--加拿大皇家银行

注:PMI为制造业采购经理人指数

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nT5E8FH004]

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