版本:
中国
市场报道 | 2012年 5月 1日 星期二 21:46 BJT

〔美国股市〕开盘持平,市场静待制造业数据出炉

路透纽约5月1日电---美国股市周二开盘持平,投资者等待制造业数据公布,该数据或为市场提供有关经济复苏步伐的线索.

一些数据不如人意,被视为经济成长放慢的证据,导致股市近期下滑,标准普尔500指数4月录得去年11月以来首个月度收低.

道琼工业指数.DJI开低8.40点,或0.06%至13,205.23点.标准普尔500指数.SPX下跌1.17点,或0.08%至1,396.74点.Nasdaq综合股价指数.IXIC走低2.90点,或0.10%至3,043.46点.(完)

--编译 吴云凌;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐