版本:
中国
市场报道 | 2012年 5月 1日 星期二 21:57 BJT

〔标题新闻〕福特汽车4月全美汽车销量为180,350辆,当月整体销量下滑5%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWNAB5767]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐