美国各类经济指标总览--2012/5/1

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
美国供应管理协会(ISM)周二公布,4月制造业指数为54.8,预估为53.0.3月为53.4.ISM-4月制造业指数为6月来最高.ISM-4月制造业就业分项指数为6月来最高.ISM-4月新订单分项指数为去年4月来最高.[ID:nEAPA10DL1]
美国商务部周二公布,美国3月建筑支出增长0.1%,预估为增长0.5%,2月修正后为下跌1.4%,前值为下跌1.1%.[ID:nSB1519706]
当前值 前次值
失业率(%) 8.2(3月) 8.3(2月)
非农业就业岗位(万) 增加12(3月) 增加24(2月修正值)
平均时薪(%) +0.2(3月) +0.3(2月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) +0.3(3月) +0.4(2月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(3月) +0.1(2月)
实质所得(%) -0.4(3月) +0.1(2月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) 持平(3月) +0.4(2月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.3(2月) +0.2(2月)
国内生产总值(GDP)(%) +2.2(第一季初值) +3.0(第四季终值)
GDP平减指数(%) +1.5(第一季初值) +0.8(第四季终值)
零售销售(%) +0.8(3月) +1.1(2月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差460.3(2月) 逆差525.2(1月修正值)
雇佣成本(%) +0.4(第一季) +0.5(第四季)
工业生产(%) 持平(3月) 持平(2月修正值)
产能利用率(%) 78.6(3月) 78.7(2月修正值)
初请失业金人数(万人) 38.8(4月21日当周) 38.9(4月14日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字1,981.6(3月) 赤字2,320(2月)
领先指标(%) +0.3(3月) +0.7(2月修正值)
个人所得(%) +0.4(3月) +0.3(2月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2(3月) +0.3(2月修正值)
消费者信贷(亿美元) 增加87.3(2月) 增加186.0(1月修正值)
企业库存(%) +0.6(2月) +0.8(1月修正值)
建筑支出(%) +0.1(3月) -1.4(2月修正值)
消费者信心 69.2(4月) 69.5(3月修正值)
房屋开工(万户) 65.4(3月) 69.4(2月修正值)
建筑许可(万户) 76.4(3月修正值) 71.5(2月)
成屋销售(万户) 448(3月) 460(2月修正值)
新屋销售(万户) 32.8(3月) 35.3(2月修正值)
工厂订单(%) +1.3(2月) -1.1(1月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) -4.2(3月) +1.9(2月修正值)
供应管理协会非制造业指数 56.0(3月) 57.3(2月)
供应管理协会制造业指数 54.8(4月) 53.4(3月)
趸售(批发)库存(%) +0.9(2月) 0.6(1月修正值)
进口物价(%) +0.4(2月) 持平(1月修正值)
出口物价(%) +0.4(2月) +0.2(1月修正值)
单位劳工成本(%) +2.8(第四季修正值) +3.9(第三季)
非农业生产率(%) +0.9(第四季修正值) +1.8(第三季)
经常账(亿美元) 赤字1,241.1 赤字1,076.3
(第四季初值) (第三季修正值)(完)
--整理 吴云凌/母红; 审校 于春红
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。