美国各类经济指标总览--2012/5/1

美国供应管理协会(ISM)周二公布,4月制造业指数为54.8,预估为53.0.3月为53.4.ISM-4月制造业指数为6月来最高.ISM-4月制造业就业分项指数为6月来最高.ISM-4月新订单分项指数为去年4月来最高.[ID:nEAPA10DL1]

美国商务部周二公布,美国3月建筑支出增长0.1%,预估为增长0.5%,2月修正后为下跌1.4%,前值为下跌1.1%.[ID:nSB1519706]

当前值 前次值

失业率(%) 8.2(3月) 8.3(2月)

非农业就业岗位(万) 增加12(3月) 增加24(2月修正值)

平均时薪(%) +0.2(3月) +0.3(2月修正值)

消费者物价指数(CPI)(%) +0.3(3月) +0.4(2月)

不包括食品和能源CPI(%) +0.2(3月) +0.1(2月)

实质所得(%) -0.4(3月) +0.1(2月修正值)

生产者物价指数(PPI)(%) 持平(3月) +0.4(2月)

不包括食品和能源PPI(%) +0.3(2月) +0.2(2月)

国内生产总值(GDP)(%) +2.2(第一季初值) +3.0(第四季终值)

GDP平减指数(%) +1.5(第一季初值) +0.8(第四季终值)

零售销售(%) +0.8(3月) +1.1(2月修正值)

国际贸易收支(亿美元) 逆差460.3(2月) 逆差525.2(1月修正值)

雇佣成本(%) +0.4(第一季) +0.5(第四季)

工业生产(%) 持平(3月) 持平(2月修正值)

产能利用率(%) 78.6(3月) 78.7(2月修正值)

初请失业金人数(万人) 38.8(4月21日当周) 38.9(4月14日当周修正值)

联邦预算(亿美元) 赤字1,981.6(3月) 赤字2,320(2月)

领先指标(%) +0.3(3月) +0.7(2月修正值)

个人所得(%) +0.4(3月) +0.3(2月修正值)

个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2(3月) +0.3(2月修正值)

消费者信贷(亿美元) 增加87.3(2月) 增加186.0(1月修正值)

企业库存(%) +0.6(2月) +0.8(1月修正值)

建筑支出(%) +0.1(3月) -1.4(2月修正值)

消费者信心 69.2(4月) 69.5(3月修正值)

房屋开工(万户) 65.4(3月) 69.4(2月修正值)

建筑许可(万户) 76.4(3月修正值) 71.5(2月)

成屋销售(万户) 448(3月) 460(2月修正值)

新屋销售(万户) 32.8(3月) 35.3(2月修正值)

工厂订单(%) +1.3(2月) -1.1(1月修正值)

耐久财(耐用品)订单(%) -4.2(3月) +1.9(2月修正值)

供应管理协会非制造业指数 56.0(3月) 57.3(2月)

供应管理协会制造业指数 54.8(4月) 53.4(3月)

趸售(批发)库存(%) +0.9(2月) 0.6(1月修正值)

进口物价(%) +0.4(2月) 持平(1月修正值)

出口物价(%) +0.4(2月) +0.2(1月修正值)

单位劳工成本(%) +2.8(第四季修正值) +3.9(第三季)

非农业生产率(%) +0.9(第四季修正值) +1.8(第三季)

经常账(亿美元) 赤字1,241.1 赤字1,076.3

(第四季初值) (第三季修正值)(完)