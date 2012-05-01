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亚洲 | 2012年 5月 1日 星期二 23:38 BJT

〔标题新闻〕中国首批跨市场ETF--华泰柏瑞沪深300ETF和嘉实沪深300ETF共募得529亿元人民币

* ETF,即交易所交易基金

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