〔英国股市〕收涨1.3%,受助于美国数据和企业业绩

路透伦敦5月1日电---英国股市富时100指数周二收涨逾1%,因强于预期的美国制造业数据提升全球成长希望,推高商品股.

银行股也走高,因投资者风险意愿改善.Lloyds (LLOY.L)急升逾8%,之前该行报告首季税前获利2.88亿英镑,远超上年同期水平.

富时100指数.FTSE收高74.5点,或1.3%,报5,812.23点,自4月3日以来首次收在5,800点之上.

美国供应管理协会(ISM)周二公布,4月制造业指数为54.8,预估为53.0.3月为53.4.ISM-4月制造业指数为6月来最高.ISM-4月制造业就业分项指数为6月来最高.ISM-4月新订单分项指数为去年4月来最高.[ID:nEAPA10DL1]

不过,成交相当清淡,较90日均值低70%,多数欧洲市场因假休市.

除美国数据带来的提振外,获利消息也成为英国股市的主要关注点.

Lloyds公布业绩后跳升8.4%,为涨幅最大的蓝筹股.苏格兰皇家银行(RBS.L)劲扬4.2%,该行将于5月4日公布首季业绩.

截至周一,欧洲企业业绩期开局强于之前一个季度,但业绩仍良莠不齐,迄今公布业绩的企业中,55%的业绩强于预期.

矿业股FTNMX1770跟随铜价上涨,因美国制造业数据提升需求改善的希望.能源股.FTNMX0530也因油价反弹而上扬.

BP(BP.L)收盘远高于日低,但仍收跌0.8%,之前该公司报告称,尽管油价上涨,获利降幅超预期,因在被迫出售油田以支付墨西哥湾原油泄漏赔偿后,产量下降.(完)

--编译 母红;审校 李军

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