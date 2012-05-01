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债券 | 2012年 5月 2日 星期三 02:20 BJT

〔标题新闻〕FED埃文斯和洛克哈特警告明年初开始的加税和减支导致的财政悬崖构成的经济风险

FED:美国联邦储备理事会

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN9E8EN00F]

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