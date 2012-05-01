〔纽约期市〕ICE可可期货急升,原糖接近一年低位

路透纽约/伦敦5月1日电---可可期货周二攀升至五周高位,抹去周一的大规模跌幅,ICE市场受空头回补推动劲扬逾6%.原糖期货触及11个半月低位,因预期全球将出现大量过剩供应.

阿拉比卡咖啡期货走坚,成交清淡且走势震荡.

交易员称,可可期货盘初在周一重挫7.1%之后反弹,但在结算前受一波空头回补推动快速扩大涨幅.

新泽西州ICAP North America的商品经纪商Drew Geraghty表示,"在市场从昨日低位反弹的过程中,出现部分投机性空头回补和部分新建的多头仓位."

"我认为这是技术性空头回补."

ICE-7月可可期货CCc2收涨100美元,或4.5%,报每吨2,319美元,此为3月28日以来最高,盘中飙升6.2%,触及2,356美元的日高.

价格大涨令成交放量,涨势开始前成交清淡.尽管欧洲大陆的交易商因5月1日假期休假,许多交易商上周五收盘前已经离场,但今日成交量逼近30日均值.

ICE数据显示,4月30日,未平仓合约跳升至182,814口,为近六个月来最高,周一的成交量增至近36,000口的两周高位.

伦敦7月可可期货LCCN2收涨42英镑,或2.8%,报每吨1,535英镑.

原糖期货跌至近一年来最低,交易商称,因巴西中南部主要甘蔗种植区正在收割,加之消费者需求疲弱令原糖期货承压.

ICE-7月原糖合约SBc2跌0.17美分,或0.8%,收报每磅20.95美分,此为次月合约自2011年5月11日来的最低结算价.

周一到期时,5月原糖期货交割13,440口,或682,783吨.

伦敦8月白糖期货LSUc1跌3.80美元,收报每吨570.80美元.

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货KCc2收高4.60美分,或2.6%,报每磅1.8415美元.伦敦7月罗布斯塔咖啡期货LRCN2收跌20美元,或1%,报每吨1,980美元.(完)