〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因美国玉米播种积极

路透5月1日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收低,因美国玉米作物播种积极.

美国农业部周一晚间称美国玉米作物种植率为53%,高于一周前的28%,且远高于五年均速27%.路透访问18位分析师得出的预估为43%.

美国农业部称玉米出苗率为15%,高于一周前的9%,并高于五年均值6%.

CBOT-5月合约零交割.

Global Weather Monitoring称,美国中西部及大平原小麦种植区本周天气将转为温暖湿润,将延缓玉米和大豆播种,亦给土壤水分储备带来珍贵的水分.

7月合约较12月合约溢价90-1/4美分,12月玉米/11月大豆价格比为2.6.

5月玉米合约CK2结算价跌1/2美分,报每蒲式耳6.59-3/4美元.

CBOT-5月合约关键阻力位在6.61-1/2美元的200日移动均线切入位,6.42美元这一50日移动均线切入位则是关键支撑位.九日相对强弱指标为63.

今日CBOT玉米预估成交量为244,725口.(完)

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