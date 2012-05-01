〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因美国玉米播种积极

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透5月1日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收低,因美国玉米作物播种积极.
美国农业部周一晚间称美国玉米作物种植率为53%,高于一周前的28%,且远高于五年均速27%.路透访问18位分析师得出的预估为43%.
美国农业部称玉米出苗率为15%,高于一周前的9%,并高于五年均值6%.
CBOT-5月合约零交割.
Global Weather Monitoring称,美国中西部及大平原小麦种植区本周天气将转为温暖湿润,将延缓玉米和大豆播种,亦给土壤水分储备带来珍贵的水分.
7月合约较12月合约溢价90-1/4美分,12月玉米/11月大豆价格比为2.6.
5月玉米合约CK2结算价跌1/2美分,报每蒲式耳6.59-3/4美元.
CBOT-5月合约关键阻力位在6.61-1/2美元的200日移动均线切入位,6.42美元这一50日移动均线切入位则是关键支撑位.九日相对强弱指标为63.
今日CBOT玉米预估成交量为244,725口.(完)
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--编译 梁睿雪;审校 李军
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
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