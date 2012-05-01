〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收盘涨跌互现,近月合约因获利了结走低

路透5月1日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收盘涨跌互现,近月合约走低,交易商称,在五日连涨后出现获利了结.大豆期价上周曾攀升至近四年高位.

远月合约收涨,受助于对美国新作大豆的出口需求,以及交易商出脱多头7月/空头11月合约的套利交易.

近月豆粕合约在周一触及数年高位后收跌,远月合约收涨,跟随大豆走势.

近月豆油合约连续第四日收跌.

美国农业部证实,向中国出售了110,000吨2012/13年付运大豆,多日来第二次向中国出口新作大豆.

油世界驻汉堡的油籽分析师称,短期内中国可能购买更多美国大豆,因南美大豆品质不佳.

近月5月大豆合约连续第二日因交割量大而承压.CBOT报告,有757口合约交割.

CBOT报告,有2,635口豆油合约交割,无豆粕合约交割.

美国农业部周一报告,上周大豆种植率为12%,高于之前一周的6%,和5%的五年均值.

CBOT-5月大豆期货SK2收跌5-1/4美分,报14.97-3/4美元.

5月豆粕合约SMK2收跌1.8美元,报每短吨432.5美元.5月豆油合约BOK2收低0.14美分,收报每磅54.52美分.

今日CBOT预估大豆成交量为207,731口,豆油成交量为101,870口,豆粕成交量为66,030口.

以下为CBOT农产品期货在1858 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 659.75 -0.50 -0.1% 2.0%

CBOT大豆Sc1 1497.75 -5.25 -0.4% 25.0%

CBOT豆粕SMc1 432.50 -1.80 -0.4% 39.8%

CBOT豆油BOc1 54.52 -0.14 -0.3% 4.7%

CBOT小麦Wc1 633.75 -14.00 -2.2% -2.9%

CBOT稻米RRc1 1475.50 -11.00 -0.7% 1.0%

EU小麦BL2H0 216.75 3.00 1.4% 7.0%

NYMEX原油期货CLc1 106.16 1.29 1.2% 7.4%

道琼工业指数.DJI 13,322 109 0.8% 9.0%

现货金XAU= 1663.37 -0.73 0.0% 6.4%

欧元/美元EUR= 1.3226 -0.0015 -0.1% 2.2%

美元指数.DXY 78.8680 0.0910 0.1% -1.6%

波罗的海

干散货指数.BADI 1152 -3 -0.3% -33.7%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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