〔美国债市〕公债价格下跌,因美国ISM制造业数据转强

* 4月美国制造业扩张速度快于预期

* 受五一节假期影响,盘中交投淡静

* 公债价格4月上涨

路透纽约5月1日电---美国公债价格周二下跌,因有消息称,美国制造业意外以10个月来最快速度成长,令人质疑美国经济正在放缓且需要美联储拿出更多刺激措施的观点.

美国供应管理协会(ISM)公布,4月制造业指数为54.8,高于3月的53.4.[ID:nEAPA10DL1]

"ISM数据与过去一个月左右的多数疲弱的数据形成鲜明对比,所以这一数据公布后,股市上涨,美国公债价格温和回落,"波士顿Eaton Vance Investment Managers副总裁兼投资组合经理Eric Stein称.

John Hancock Asset Management董事总经理兼投资组合经理Jeffrey Given称,"稍早公布的多数制造业数据都直指今日的ISM数据将走弱,而非走强,所以今天强于预期的ISM数据打消了对经济成长前景的一些忧虑."

"这利空公债市场,如果其他数据开始像今日数据这样强劲,那么可能不会推出第三轮量化宽松政策,或至少是推迟推出时间,"Given称.

Wilmington Trust Broad Market Fund投资组合经理Wilmer Stith称,在出现一些月底买盘后,公债市场亦稍作喘息.

"月底刚过,那些昨天不得不买入的人们已买入,所以今天买盘不振,'他称.

指标公债收益率一直处于1.9%至2.15%的区间,目前接近该区间的低端."如果突破此区间不会令人意外,"Stith表示.

美国将于周五公布4月非农就业报告,投资者不准备在策略上来个180度的大转弯.公债收益率虽然上涨,但欧洲多数国家经济衰退及美国失业率高企都不支持大规模撤离美国公债.

美国劳工部将于周五1230GMT公布4月非农就业报告.分析师预计4月非农就业岗位增加17万个.3月为增加12万个,令人失望.

3月黯淡的非农就业报告在4月时引发公债价格上涨,造成公债市场"略微超买",纽约Oppenheimer Funds分析师Brian Levitt称,"随着市场已消化十分疲弱的美国经济数据,10年期公债收益率从2.3%降至近1.9%."

但Levitt称,对公债的买盘过度.

"公债市场因一些令人失望的经济消息和些许较差的经济数据而上涨,但最终没有什么暗示经济走势在反转,经济仅是在温和上涨而已,"他说.

海外数据好坏不一,英国4月制造业产出几未增长,中国制造业以13个月来最快速度成长.[ID:nSB1520328]

另外美国3月建筑支出微幅增长0.1%,缓和了ISM制造业指数意外加速增长的影响.[ID:nSB1519706]

公债市场交投清淡,因中国、欧元区及拉丁美洲许多国家金融市场因五一节假期休市.

公开市场上,指标10年期公债价格US10YT=RR跌9/32,收益率报1.96%,较周一收盘涨4个基点,但仍低于2%的技术支撑位,后者亦是美联储为通胀设定的目标位.

30年期公债价格US30YT=RR下滑24/32,收益率涨至3.16%,周一尾盘报3.12%.

6月10年期公债期货TYM2跌10/32,至131-31/32,分析师称,这一水准引发了对冲基金及其他短线账户的买盘.

美国公债价格在4月大涨后,以下跌为5月开局.根据周一稍晚得到的数据,巴克莱美国公债总回报指数4月上涨1.45%,这使公债价格年内升至平盘之上,而1-3月创下2010年以来表现最糟的一个季度.年初迄今该指数累计涨0.14%.

长期公债引领了美国公债的回升之势,长期公债重获青睐是因人们担心欧洲金融问题以及美国经济放缓.根据巴克莱数据,20年及更长年期的公债4月回报率为4.66%,令年初迄今跌幅降至2.38%.

-----------------------1900 GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-30/32 ( 持平 ) 0.278

五年期公债US5YT=RR 100-06/32 (-03/32) 0.840

10年期公债US10YT=RR 100-12/32 (-09/32) 1.958

30年期公债US30YT=RR 99-11/32 (-24/32) 3.159 (完)

--编译 于春红;审校 母红

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