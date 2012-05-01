〔美国股市〕道指触及逾四年高位,受ISM制造业数据强劲提振

* ISM制造业成长超预期

* 英特尔创下52周高位

* 道指收高0.5%,标普500指数升0.57%,Nasdaq指数涨0.13%

路透纽约5月1日电---美国股市周二收高,道指收在逾四年的最高水平,因美国4月制造业扩张速度较预期快,缓和了对经济复苏放缓的忧虑.

道指站上2007年12月来最高水准,标普500指数则距2008年5月触及的高位仅差约16点,交易商称,若确定突破该水准,可能带动股市进一步上涨.

"许多交易商目前聚焦该水准-首次突破可能有些困难."洛杉矶Wedbush Morgan高级交易员Michael James表示.

但Nasdaq指数尾盘大幅缩减涨幅,因苹果(AAPL.O)和黑莓手机生产商Research in Motion RIMM.O表现疲弱,迹象显示市场短期内进一步突破有困难.

美国供应管理协会(ISM)公布4月美国制造业成长速度为10个月来最强,数据显示经济保持韧性,之前的数据显示第二季开始经济失去了动能.

因投资人担心美国经济成长,今年稍早股市录得的升势在近几周备受考验.

英特尔(INTC.O)触及52周高位29.05美元,许多投资人一直认为该股被低估.英特尔收报28.95美元,升2%,显示随着市场缓步上升,资金仍在流入大型科技股.

同经济成长息息相关的金融股、运输股和能源股表现抢眼.标普金融股指数.GSPF升1.1%,受美国银行(BAC.N)大涨2.5%提振,Chesapeake Energy (CHK.N)在公布业绩前收高6.3%,报19.60美元.

今日升势将标普500指数带到离近期高位1,422.38点触手可及的距离,由于欧洲交易所因五一节假期休市,今日交投相对淡静.

"如果标普500指数在周末前上攻该水准,失利,但没有大幅回落,突破该水准则指日可待."James称.

道琼工业指数.DJI收升65.69点,或0.5%,至13,279.32点;标准普尔500指数.SPX收升7.91点,或0.57%,至1,405.82点.Nasdaq指数.IXIC上涨4.08点,或0.13%,至3,050.44点.

道指稍早高见13,338.66点,为2007年12月来最高.

4月,标普500指数录得去年11月来首个月度下滑,因经济数据显示美国经济放缓,且欧债危机风险持续.

根据汤森路透至周二早间的数据,标普500指数成分股企业已有321家公布了业绩,其中71.3%的季报优于预期.

BP(BP.L)盈利下滑,因出售油田偿付墨西哥湾漏油灾难的赔偿令产量减少,美国上市的ADR(BP.N)下挫1.6%,报42.70美元.

Huntsman Corp (HUN.N)跳升8.9%,报15.42美元,该公司化工产品价格上涨,带动获利近翻两番.

Molina Healthcare Inc (MOH.N)业绩胜预期,该股大涨3.5%,报26.54美元.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约66.4亿股,今年迄今日成交均值约67.6亿股.

纽约证交所上涨个股和下跌个股的比为约2:1,Nasdaq市场下跌个股略多于上涨个股.(完)

---编译 李军;审校 于春红

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