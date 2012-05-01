〔美股业绩〕摩托罗拉移动首季亏损,智能手机出货增加

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
* 首季净营收为30.8亿美元
* 首季净亏8,600万美元
* 智能手机出货按年增加,功能手机出货减少
路透旧金山5月1日电---移动电话制造商摩托罗拉移动(MMI.N)周二公布首季录得8,600万美元的亏损,但表示智能手机出货量按年增加逾20%.
该公司表示,仍预计与互联网搜索公司谷歌(GOOG.O)的合并将在今年上半年完成.
摩托罗拉移动称,截至3月31日的首季净营收小幅增长至30.8亿美元,上年同期为30.3亿美元.
该公司称,首季亏损8,600万美元,合每股0.28美元,上年同期为净亏损8,100万美元,合每股0.27美元.
该公司表示,不包括某些特殊项目,首季每股亏损为0.03美元.
生产机顶盒的家庭业务部门营收按年下降2%,至8.84亿美元.
移动设备业务营收增长3%,至22亿美元.
智能手机出货总量为510万台,上年同期为410万台.功能手机出货量为370万台,上年同期为490万台.
谷歌去年宣布计划以125亿美元收购摩托罗拉移动,以获取摩托罗拉一系列极具价值的专利,并将其Android(安卓)移动软件与摩托罗拉的手机业务结合在一起.
摩托罗拉称将继续与中国监管机构密切合作,以令与谷歌的合并获得批准.
该股周二收报38.82美元,盘后小跌至38.76美元.(完)
--编译 母红;审校 李军
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。