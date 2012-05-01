〔美股业绩〕摩托罗拉移动首季亏损,智能手机出货增加

* 首季净营收为30.8亿美元

* 首季净亏8,600万美元

* 智能手机出货按年增加,功能手机出货减少

路透旧金山5月1日电---移动电话制造商摩托罗拉移动(MMI.N)周二公布首季录得8,600万美元的亏损,但表示智能手机出货量按年增加逾20%.

该公司表示,仍预计与互联网搜索公司谷歌(GOOG.O)的合并将在今年上半年完成.

摩托罗拉移动称,截至3月31日的首季净营收小幅增长至30.8亿美元,上年同期为30.3亿美元.

该公司称,首季亏损8,600万美元,合每股0.28美元,上年同期为净亏损8,100万美元,合每股0.27美元.

该公司表示,不包括某些特殊项目,首季每股亏损为0.03美元.

生产机顶盒的家庭业务部门营收按年下降2%,至8.84亿美元.

移动设备业务营收增长3%,至22亿美元.

智能手机出货总量为510万台,上年同期为410万台.功能手机出货量为370万台,上年同期为490万台.

谷歌去年宣布计划以125亿美元收购摩托罗拉移动,以获取摩托罗拉一系列极具价值的专利,并将其Android(安卓)移动软件与摩托罗拉的手机业务结合在一起.

摩托罗拉称将继续与中国监管机构密切合作,以令与谷歌的合并获得批准.

该股周二收报38.82美元,盘后小跌至38.76美元.(完)