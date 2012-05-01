〔金砖国家〕5月1日股汇市收盘纵览

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透5月2日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月1日(周二)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌0.04%,报1,025.56点.
中国股市和汇市适逢公共假日休市.[.SSCN][CNY/CN]
香港股市因假日休市.[.HKCN]
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印度股市和汇市适逢公共假日休市.[.BO][INR/]
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俄罗斯股市和汇市因假期休市.
摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS微跌0.12%,至844.89点.
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巴西股市和汇市因全国假日休市.
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南非股市和汇市适逢假日休市.[.J][ZAR/]
--编译 肖群英;审校 徐文焰
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。