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亚洲 | 2012年 5月 2日 星期三 06:17 BJT

〔金砖国家〕5月1日股汇市收盘纵览

路透5月2日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月1日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌0.04%,报1,025.56点.

中国股市和汇市适逢公共假日休市.[.SSCN][CNY/CN]

香港股市因假日休市.[.HKCN]

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印度股市和汇市适逢公共假日休市.[.BO][INR/]

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俄罗斯股市和汇市因假期休市.

摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS微跌0.12%,至844.89点.

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巴西股市和汇市因全国假日休市.

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南非股市和汇市适逢假日休市.[.J][ZAR/]

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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