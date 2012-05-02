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货币新闻 | 2012年 5月 2日 星期三 09:43 BJT

〔日本数据〕3月加班工资较上年同期上升4.4%,连续第六个月上升

路透东京5月2日电---日本政府数据周三显示,3月日本薪资收入者整体现金工资较上年同期增加1.3%.

厚生劳动省表示,日本3月加班工资较上年同期上升4.4%,是2010年12月跳增6.2%以来最大升幅.

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