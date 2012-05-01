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货币新闻 | 2012年 5月 2日 星期三 06:27 BJT

《美国重要政经日程》--5月2日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1100 - 农业部公布一周世界稻米价格

1300 - 财政部公布季度再融资细节

1400 - 商务部公布3月工厂订单

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据

1430 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)主席詹斯勒(Gary Gensler)在国际互换与衍生品协会(ISDA)年度会议上发表讲话

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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