《综述》美国4月ISM制造业指数录得10个月最佳表现,提振经济前景

* 制造业数据抵消近期经济放缓迹象

* 3月建筑支出小幅增长

* 通用汽车预计经济增强将提振美国汽车销售

* 3月小企业贷款下降

路透纽约5月1日电---美国4月制造业活动成长录得10个月来最高水准,减轻了有关经济在第二季开始时已失去动能的担忧.

美国供应管理协会(ISM)周二公布,4月制造业指数升至54.8,3月为53.4.4月数据高于市场预估的53.0,亦超过路透调查预估区间的高端.

指数若低于荣枯分水岭50,代表制造业活动出现萎缩;若高于50,则代表扩张.

"近来对经济的看法已从乐观转向悲观,这(数据)可以令我们回到中间,"富国北美外汇策略师Nick Bennenbroek表示."目前没有实质理由太担心美国经济走势."