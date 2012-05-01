《综述》美国4月ISM制造业指数录得10个月最佳表现,提振经济前景

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
* 制造业数据抵消近期经济放缓迹象
* 3月建筑支出小幅增长
* 通用汽车预计经济增强将提振美国汽车销售
* 3月小企业贷款下降
路透纽约5月1日电---美国4月制造业活动成长录得10个月来最高水准,减轻了有关经济在第二季开始时已失去动能的担忧.
美国供应管理协会(ISM)周二公布,4月制造业指数升至54.8,3月为53.4.4月数据高于市场预估的53.0,亦超过路透调查预估区间的高端.
指数若低于荣枯分水岭50,代表制造业活动出现萎缩;若高于50,则代表扩张.
"近来对经济的看法已从乐观转向悲观,这(数据)可以令我们回到中间,"富国北美外汇策略师Nick Bennenbroek表示."目前没有实质理由太担心美国经济走势."
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。