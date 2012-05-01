澳新经济指标预测--5月2日-5月9日****

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透5月2日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------4月30日当周----------------------------------
5月1日(二)
2245 新西兰HLFS失业率 第一季 6.3% 6.3%
就业人数(较前季) +0.3% +0.1%
就业参与率 68.3% 68.2%
5月2日(三)
暂无重要数据
5月3日(四)
暂无重要数据
5月4日(五)
0130 澳洲央行季度政策声明
-------------------------------5月7日当周----------------------------------
5月7日(一)
0130 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 4月 -- +1.0%
报纸招聘广告(较前月) -- -0.6%
0130 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 4月 -- 正3
企业状况指数 -- 正4
0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 -- +0.2%
(较前季) 第一季 -- +0.4%
0130 澳洲建筑许可(较前月) 3月 -- -7.8%
2200 新西兰政府债务与GDP之比 3月底 -- 24.00%
5月8日(二)
0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 3月 -- 逆差4.80
商品/服务进口(较前月) -- -4%
商品/服务出口(较前月) -- -2%
0930 澳洲联邦政府预算
2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +5.0%
5月9日-14日
2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月) 4月 -- +1.9%
(较上年同期) -- +4.2%
(完)
--编译 郑茵;审校 徐文焰
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。