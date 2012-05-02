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市场报道 | 2012年 5月 2日 星期三 08:13 BJT

****欧洲经济指标预测--5月2日-5月9日****

路透5月2日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------4月30日当周---------------------------------

5月1日-5月4日

0700 英国Halifax房价指数 4月 -0.5% +2.2%

三个月房价指数(较上年同期) +0.5% -0.6%

5月2日(三)

0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.8%

0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 4月 50.5 51.1

0743 意大利Markit制造业PMI 4月 47.0 47.9

0748 法国Markit制造业PMI 4月 47.3 47.3

0753 德国制造业PMI 4月 46.3 46.3

0755 德国经季节调整失业人口变动(万人) 4月 减少1 减少1.8

未经季节调整失业人口(万人) 290 300

经季节调整失业率 6.7% 6.7%

经季节调整失业人口(万人) -- 284.1

0758 欧元区Markit制造业PMI 4月 46.0 46.0

0800 意大利失业率 3月 9.4% 9.3%

0830 英国消费者信贷(亿英镑) 3月 增加3 增加4

抵押贷款额(亿英镑) 增加10 增加12

抵押贷款批准件数(千件) 48.0 49.0

M4货供额(较前月) -- -1.9%

0830 英国建筑业PMI 4月 54.0 56.7

0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.5% +0.3%

(较上年同期) +2.8% +3.1%

0900 欧元区失业率 3月 10.9% 10.8%

5月3日(四)

0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 4月 +0.5% -1.0%

(较上年同期) -0.3% -0.9%

0828 英国CIPS服务业PMI 4月 54.2 55.3

0900 欧元区PPI(较前月) 3月 +0.6% +0.6%

(较上年同期) +3.4% +3.6%

1145 欧洲央行利率决议 5月 1.0% 1.0%

5月4日(五)

0743 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 4月 44.0 44.3

0748 法国Markit服务业PMI 4月 46.4 46.4

综合PMI -- 46.8

0753 德国Markit服务业PMI 4月 52.6 52.6

0758 欧元区Markit服务业PMI 4月 47.9 47.9

综合PMI 47.4 47.4

0900 欧元区零售销售(较前月) 3月 持平 -0.1%

(较上年同期) -1.1% -2.1%

---------------------------------5月7日当周---------------------------------

5月7日(一)

0545 瑞士未经季节调整的失业率 4月 -- 3.2%

经季节调整的失业率 -- 3.1%

0715 瑞士CPI(较前月) 4月 -- +0.6%

(较上年同期) -- -1.0%

0830 欧元区Sentix投资者信心指数 5月 -- 负14.7

1000 德国工业订单(较前月) 3月 -- +0.3%

2301 英国RICS房价差值 4月 -- 负10

5月8日(二)

0545 瑞士消费者信心 第二季 -- 负19

1000 德国工业生产(较前月) 3月 -- -1.3%

2301 英国BRC零售销售(较上年同期) 4月 -- +1.3%

5月9日(三)

0600 德国出口(较前月) 3月 -- +1.6%

进口(较前月) -- +3.9%

贸易收支(亿欧元) -- 顺差136

0645 法国贸易收支(亿欧元) 3月 -- 逆差64(完)

--编译 王翔琼;审校 张明钧

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