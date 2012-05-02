欧洲经济指标预测--5月2日-5月9日****

韩国已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透5月2日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------4月30日当周---------------------------------
5月1日-5月4日
0700 英国Halifax房价指数 4月 -0.5% +2.2%
三个月房价指数(较上年同期) +0.5% -0.6%
5月2日(三)
0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.8%
0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 4月 50.5 51.1
0743 意大利Markit制造业PMI 4月 47.0 47.9
0748 法国Markit制造业PMI 4月 47.3 47.3
0753 德国制造业PMI 4月 46.3 46.3
0755 德国经季节调整失业人口变动(万人) 4月 减少1 减少1.8
未经季节调整失业人口(万人) 290 300
经季节调整失业率 6.7% 6.7%
经季节调整失业人口(万人) -- 284.1
0758 欧元区Markit制造业PMI 4月 46.0 46.0
0800 意大利失业率 3月 9.4% 9.3%
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 3月 增加3 增加4
抵押贷款额(亿英镑) 增加10 增加12
抵押贷款批准件数(千件) 48.0 49.0
M4货供额(较前月) -- -1.9%
0830 英国建筑业PMI 4月 54.0 56.7
0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.5% +0.3%
(较上年同期) +2.8% +3.1%
0900 欧元区失业率 3月 10.9% 10.8%
5月3日(四)
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 4月 +0.5% -1.0%
(较上年同期) -0.3% -0.9%
0828 英国CIPS服务业PMI 4月 54.2 55.3
0900 欧元区PPI(较前月) 3月 +0.6% +0.6%
(较上年同期) +3.4% +3.6%
1145 欧洲央行利率决议 5月 1.0% 1.0%
5月4日(五)
0743 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 4月 44.0 44.3
0748 法国Markit服务业PMI 4月 46.4 46.4
综合PMI -- 46.8
0753 德国Markit服务业PMI 4月 52.6 52.6
0758 欧元区Markit服务业PMI 4月 47.9 47.9
综合PMI 47.4 47.4
0900 欧元区零售销售(较前月) 3月 持平 -0.1%
(较上年同期) -1.1% -2.1%
---------------------------------5月7日当周---------------------------------
5月7日(一)
0545 瑞士未经季节调整的失业率 4月 -- 3.2%
经季节调整的失业率 -- 3.1%
0715 瑞士CPI(较前月) 4月 -- +0.6%
(较上年同期) -- -1.0%
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 5月 -- 负14.7
1000 德国工业订单(较前月) 3月 -- +0.3%
2301 英国RICS房价差值 4月 -- 负10
5月8日(二)
0545 瑞士消费者信心 第二季 -- 负19
1000 德国工业生产(较前月) 3月 -- -1.3%
2301 英国BRC零售销售(较上年同期) 4月 -- +1.3%
5月9日(三)
0600 德国出口(较前月) 3月 -- +1.6%
进口(较前月) -- +3.9%
贸易收支(亿欧元) -- 顺差136
0645 法国贸易收支(亿欧元) 3月 -- 逆差64(完)
--编译 王翔琼;审校 张明钧
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。