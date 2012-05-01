〔纽约汇市〕美元兑日圆从两个半月低点反弹,因美经济数据缓解忧虑(更新版)

(新增文末汇率表格)

* 美ISM报告推升美元

* 澳洲央行(RBA)意外降息50个基点,澳元大挫

* 日圆兑美元触及两个半月高位,但随后回落

路透纽约5月1日电---美元兑日圆周二从两个半月低点处反弹,因此前一份美国制造业数据意外强劲,缓解对美经济放缓的忧虑.

美国供应管理协会(ISM)4月制造业指数与暗示美国经济正丧失动能的近期数据相反,令交易商重建美元多仓.此前美元多仓增长已经停滞,因经济前景趋弱.

"近来对经济的看法已从乐观转为悲观,这可以令我们回到中间,"富国北美外汇策略师Nick Bennenbroek说."ISM暗示,没有实质理由太担心目前的美国经济走势."

ISM制造业指数显示出10个月来最强势增长,同样打压了近期有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)将开启第三轮公债购买计划来支撑经济的臆测,提振了美元兑日圆的魅力.

纽约尾盘中,美元兑日圆JPY=从两个多月低点处反弹,升至日高80.29日圆.美元兑日圆最新报80.12日圆,升0.4%.

花旗集团旗下CitiFX的G10策略部主管Steven Englander说,盘初和尾盘交易的重点有不明显的转变.

Englander称,隔夜市场澳洲央行宣布减息及担忧周五美国非农就业报告促使投资者在美国交易时段稍早买入欧元和日圆.

"在ISM公布美国制造业数据后,投资人买回对经济周期反应更敏感的货币."

但今日交投清淡,因许多欧洲金融交易中心因五一节假期休市.料本周之后交投保持淡静,因投资人静待周四欧洲央行政策会议,周五出炉的美国非农就业报告,以及周末希腊和法国选举.

欧元兑美元EUR=最新跌0.1%,至1.3238美元,从稍早触及1.3283美元的四周高位回落.

"一旦欧元升势失去动能,就激发了对执行价在1.32美元和1.30美元的6月欧元卖权的大量兴致,"RJO Futures交易商Matthew Schilling说.

买入这些卖权的投资人预期在6月8日到期前,欧元将跌穿1.30美元或1.32美元.

澳元是今日走势最大的货币,在澳洲央行公布大幅降息50个基点后,澳元大跌.

澳元兑美元AUD=D4跌0.9%,至1.0328美元,兑日圆AUDJPY=R下滑至约82日圆的三个月低点.

"澳洲央行此举暗示6月将不会再减息,但在如此相当意外的大幅减息下,未来几个月的经济数据将备受关注,"道明证券在研究报告中写道,"目前我们预期第三季将再次减息25个基点."

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

------------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.3236 1.3240 -0.03 +2.25 1.2945

美元/日圆 JPY= 80.07 79.78 +0.36 +4.07 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 105.98 105.62 +0.34 +6.45 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9075 0.9071 +0.04 -3.21 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6218 1.6231 -0.08 +4.40 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9858 0.9870 -0.12 -3.29 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0332 1.0423 -0.87 +1.05 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2013 1.2013 +0.00 -1.08 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8160 0.8156 +0.05 -2.03 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8147 0.8175 -0.34 +4.66 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7170 5.7210 -0.07 -4.34 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5620 7.5749 -0.17 -2.27 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7184 6.7203 -0.03 -2.46 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8993 8.9010 -0.02 -0.16 8.9135

------------------------------------------------------------------

附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 梁睿雪/利棣儿;审校 李军

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]